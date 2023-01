CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Maric cercato da due club di B, piace il giovane Martins

Calciomercato Monza news, Cagliari e Cosenza interessate a Maric

Il Monza potrebbe effettuare un colpo di calciomercato in extremis per questo finale di trattative. Tuttavia, i dirigenti del club lombardo dovrebbero piuttosto concentrarsi nell’ottica di sfoltire una rosa decisamente troppo numerosa, lasciando quindi partire quei calciatori che non rientrano nei piani della società e del tecnico Palladino. Chi potrebbe rientrare in questa lista è Mirko Maric, attaccante classe 1995 sotto contratto fino al 30 giugno 2025. Il ventisettenne croato nato in Bosnia, secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, piace infatti a due compagini che militano in Serie B come il Cagliari ed il Cosenza.

DIRETTA/ Juventus Monza (risultato 0-2) video streaming tv: raddoppia Dany Mota!

Calciomercato Monza news, piace Martins junior dell’Inter

La dirigenza del Monza si sta dimostrando una delle più attente in Italia ai giovani talenti anche in questa sessione di calciomercato invernale. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Alfredo Pedullà, i brianzoli avrebbero preso contatto con l’Inter per cercare di aggiudicarsi Kevin Maussi Martins. Diciassettenne figlio dell’ex numero trenta nerazzurro Obafemi Martins, Kevin gioca come seconda punta nel settore giovanile dei milanesi che per cederlo ai biancorossi vorrebbero tentare di avere in cambio il promettente Sheriff Kassama.

Probabili formazioni Juventus Monza/ Quote: Chiesa sarà titolare a destra (Serie A)

Calciomercato Monza news, ecco perchè Carboni non è stato convocato

Nel frattempo il Monza aspetta di testare in campo le doti del nuovo elemento arrivato in questa finestra invernale di calciomercato, ovvero Franco Carboni. Il difensore proveniente dall’Inter non è stato convocato per la sfida contro la Juventus perchè, come riporta Monza-news.it, non ancora pronto per dare il massimo nelle idee del tecnico Raffaele Palladino. Il terzino sinistro ha affrontato pochi allenamenti con i biancorossi e sicuramente potrà essere impiegato nelle prossime sfide.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Juventus Monza/ Diretta tv: Di Maria e Milik in coppia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA