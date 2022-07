CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Mingueza per la difesa, ufficiale: Mancuso passa al Como

Calciomercato Monza news, spunta Mingueza del Barça per la difesa

Il Monza è certamente una delle squadre che si è mossa di più in questa prima partedella sessione estiva di calciomercato e le mosse dei dirigenti non sembrano essere affatto concluse. Interpellato da Sportitalia, l’amministratore delegato Adriano Galliani ha spiegato: “Cerchiamo un difensore, è la nostra priorità. Acerbi? Assolutamente no.” Nulla da fare per il centrale della Lazio, accostato pure all’Inter, e spunta invece, come rivelato da Tuttosport, il nome di Oscar Mingueza del Barcellona per potenziare il reparto arretrato.

Diretta/ Monza Renate (risultato finale 4-0): poker con Ferrini e Gytkjaer!

Protagonista lo scorso anno con 27 presenze complessive impreziosite da due assist vincenti tra campionato e coppe varie, il ventitreenne Mingueza ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023, ovvero al termine dell’annata calcistica alle porte. Oltre all’attacco dunque, dove si attende il via libera del Napoli per Petagna, i brianzoli ragionano pure sulla difesa in cerca di rinforzi utili.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ William Carvalho ci pensa, Petagna in stand by ma Samir...

Calciomercato Monza news, ufficiale Leonardo Mancuso al Como

Aspettando di scoprire quale sarà il nuovo difensore, in queste frenetiche ore di calciomercato estivo il Monza ha completato la cessione in prestito di Leonardo Mancuso al Como. Ecco il comunicato ufficiale: “AC Monza comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Empoli le prestazioni sportive di Leonardo Mancuso. L’attaccante si trasferisce contestualmente al Como a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Arrivederci Leonardo!”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna è vicino ma occhio a Belotti, e William Carvalho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA