CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Offerta per Juranovic, duello col Getafe per Brekalo

Il Monza ha effettuato una campagna acquisti davvero importante attraverso la sessione di calciomercato della scorsa estate, aggiudicandosi tantissimi giocatori e cambiando di fatto il volto ad una squadra bisognosa di poter contare su gente da Serie A dopo la storica promozione ottenuta vincendo i playoff del campionato cadetto. Tuttavia, l’amministratore delegato Adriano Galliani pare essere tutt’altro che sazio e, insieme ai suoi collaboratori, sta valutando quali operazioni effettuare in entrata ed in uscita pure in questo gennaio di trattative.

Il nome più caldo in orbita Monza sembra essere quello di Josip Juranovic, ventisettenne nato a Zagabria ed attualmente sotto contratto con il Celtic fino al 31 maggio del 2026. Il croato, che piace anche alla Roma ed al Torino, sarebbe stato individuato come il rinforzo più utile per sistemare la corsia di destra essendo un terzino destro naturale e, stando a quanto rivelato dalla stampa scozzese, il Monza avrebbe proposto ai biancoverdi di accaparrarselo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La fascia non è la sola zona del campo in cui il Monza pare intenzionato a mettere mano anche in questa finestra invernale di calciomercato. Per quanto concerne il reparto offensivo, i brianzoli seguono con grande interesse Josip Brekalo, lo scorso anno in prestito al Torino e rientrato al Wolfsburg dall’inizio della stagione sebbene non stia trovando grande continuità con i biancoverdi. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, per Brekalo si sarebbe fatto avanti pure il Getafe, pronti a subentrare in caso di mancato accordo con i lombardi.

