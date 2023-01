CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Palladino si tiene Machin, Paletta proposto al Cagliari

Calciomercato Monza news, mister Palladino non molla José Machin

Il Monza sta vivendo un momento entusiasmante in questo mese di calciomercato invernale durante il quale non sono mancate le voci riguardanti le possibili partenze di alcuni giocatori. In questo elenco sembrava esserci anche José Machin, finito nel mirino di Cagliari e Venezia, ma il giocatore si è rivelato grande protagonista nella sfida vinta in casa della Juventus. Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, anche il tecnico Raffaele Palladino lo ha elogiato, lasciando intendere che il club non si priverà di un elemento come lui: “Conosco solo una strada per migliorare ed è il lavoro quotidiano, studio esercitazioni e cosa possiamo migliorare. Questo è il nostro percorso di crescita, abbiamo lavorato in settimana su tutti i movimenti offensivi. Machin ha fatto una partita strepitosa, è in un periodo fantastico. Sa fare tutto, oggi fare i complimenti a un singolo sarebbe riduttivo. Tutti hanno fatto una partita straordinaria per una vittoria storica. Sono felicissimo del percorso di crescita della squadra che migliora giorno dopo giorno. Il nostro scudetto però è la salvezza, abbiamo fatto una rincorsa importante. Siamo soddisfatti ma non abbiamo fatto ancora nulla, quando e se raggiungeremo la salvezza penseremo al resto”.

Se da un lato Machin non lascerà il Monza, dall’altro i biancorossi avrebbero effettivamente bisogno di sfoltire un organico davvero numeroso in fase di calciomercato. In quest’ottica, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i lombardi avrebbero offerto al Cagliari il cartellino di Gabriel Paletta. I sardi sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale per potenziare il reparto arretrato di mister Ranieri e viste le difficoltà incontrate nell’arrivare ad Omar Colley della Sampdoria potrebbero virare sull’ex Milan e Parma, il quale non sta trovando spazio in questa stagione.

Calciomercato Monza news, intesa con l’Inter per il giovane Kassama

Il Monza è senz’altro una delle società più attente ai giovani di talento ed in questo lunedì di calciomercato sembra aver completato un’operazione in uscita. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, i brianzoli avrebbero raggiunto l’intesa con l’Inter per la cessione in prestit con diritto di riscatto del difensore diciottenne Sheriff Kassama.

