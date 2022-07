CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna ad un passo, concorrenza per Ranocchia

Calciomercato Monza news, Andrea Petagna si avvicina ai brianzoli

Il Monza continua a lavorare in vista della prossima stagione ed i dirigenti, in questi giorni di calciomercato estivo, proseguono la loro ricerca di rinforzi utili per raggiungere il decimo posto dichiarato dall’amministratore delegato Adriano Galliani. Nello specifico, i brianzoli sono a caccia di un nuovo centravanti a cui affidare le chiavi del reparto avanzato ed i nomi altisonanti accostati al club lombardo non sono di certo mancati, ricordando che lo svincolato Luis Suarez rappresenterebbe il sogno proibito.

Aspettando di capire se ci saranno sorprese in questo senso, i biancorossi sarebbero vicinissimi all’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli. La punta potrebbe aver siglato ieri in amichevole l’ultimo gol con la maglia degli azzurri e sarebbe pronto, secondo le indiscrezioni più recenti, a sposare la causa del Monza che gli garantirebbe un posto da titolare. Mister Spalletti lo tiene comunque in considerazione ma, per le sue idee tattiche, non può offrirgli lo stesso minutaggio che potrebbe trovare in Brianza.

Calciomercato Monza news, quattro squadre per Filippo Ranocchia

Detto dell’attacco, a centrocampo c’è un altro nome molto caldo in orbita Monza in questa settimana di calciomercato, ovvero quello di Filippo Ranocchia della Juventus U23. La concorrenza non manca di certo per accaparrarsi il ventunenne di proprietà della Vecchia Signora visto l’interesse espresso da Hellas Verona, Sassuolo e Cremonese oltre che ovviamente il Monza.

