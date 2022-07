CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna arriva lunedì e piace Rovella. Ufficiale Bondo

Calciomercato Monza news, Petagna in arrivo e Rovella nel mirino

Il Monza sta per aggiudicarsi un nuovo centravanti in questo luglio di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelatoda La Repubblica, i brianzoli starebbero infatti per concludere l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli e la giornata di lunedì potrebbe essere decisiva in questo senso. L’ex milanista, che non è stato recentemente impiegato in azzurro da mister Spalletti, dovrebbe guadagnare 2,4 milioni di euro all’anno più bonus.

Nel frattempo l’amministratore delegato Adriano Galliani si sarebbe mosso pure per il centrocampo dove il nome caldo pare essere quello di Nicolò Rovella, di proprietà della Juventus che lo aveva acquistato a gennaio dal Genoa dove era però rimasto a giocare per terminare la stagione. Per il classe 2001 si registra però anche l’interesse della Salernitana ed il Monza dovrà duellare con i campani per accaparrarselo.

Calciomercato Monza news, ufficiale l’acquisto di Bondo

In attesa di nuovi colpi di calciomercato, ieri il Monza ha reso ufficiale l’acquisto di Warren Bondo dal Nancy. Nella nota sul sito web dei biancorossi si può leggere: “Warren Bondo è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane centrocampista francese ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2025. Nato il 15 settembre 2003 a Evry, è cresciuto nel settore giovanile del Nancy, di cui è stato il giocatore più giovane ad aver firmato un contratto da professionista. Il debutto con la prima squadra è avvenuto il 24 novembre 2020 contro il Grenoble. In due stagioni ha collezionato 34 presenze in Ligue 2 (con due reti segnate) e 5 in Coppa di Francia.Tra i giovani più promettenti del calcio francese, ha indossato per 14 partite la maglia della Francia Under 19, con cui ha disputato l’Europeo lo scorso giugno.Benvenuto Warren.”

