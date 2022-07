CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna è ad un passo ed il Bari ci prova per Gytkjær

Calciomercato Monza news, Petagna atteso per l’inizio settimana

In quest’ultima domenica di luglio il Monza sembra ormai vicinissimo a completare un altro affare di calciomercato in entrata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i brianzoli starebbero infatti per concludere l’operazione riguardante l’acquisto di Andrea Petagna del Napoli così da rinforzare il reparto avanzato in vista della stagione che sta per cominciare, tanto che gli azzurri si stanno già muovendo per trovare un sostituto.

L’ex milanista Petagna si trasferirà dunque nuovamente in Lombardia con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza in Serie A per i biancorossi, appena arrivati in massima serie. Al Napoli dovrebbero andare 15 milioni di euro ed a questo punto si attende solamente il via libera da parte del presidente Silvio Berlusconi, molto impegnato negli ultimi giorni sul fronte politico a causa della polemica sulle presunte telefonate con l’ambasciatore russo e della crisi di governo.

Per un attaccante in entrata ce n’è un altro che potrebbe salutare il Monza in questi mesi di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Christian Lund Gytkjær, trentaduenne danese che lo scorso anno ha contribuito alla promozione dei brianzoli grazie a 14 reti messe a segno in 37 apparizioni complessive tra campionato e playoff. Stando al Corriere dello Sport, sulle tracce di Gytkjær si registra il forte interesse del Bari oltre ad essere stato accostato pure al Genoa.

