CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna supera Pinamonti, Roma: chiesti Villar e Calafiori

Il Monza continua la sua ricerca del nuovo centravanti in queste settimane di calciomercato estivo. I brianzoli valutano diversi obiettivi importanti ma i profili seguiti con maggior concretezza rimangono quelli di Andrea Petagna del Napoli e di Andrea Pinamonti dell’Inter. Secondo le indiscrezioni più recenti, l’amministratore delegato Adriano Galliani ed il direttore sportivo Antonelli starebbero intensificando i propri sforzi nell’accaparrarsi Petagna, il quale avrebbe superato appunto il rivale.

I nerazzurri chiedono 20 milioni di euro per lasciar andare l’attaccante che è finito nel mirino anche di Sassuolo, per rimpiazzare Scamacca, Atalanta, per sostituire Zapata e/o Muriel, e Salernitana. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Petagna potrebbe invece arrivare al Monza nella prossima settimana con la volontà di trovare maggior continuità in campo dopo un’annata vissuta da panchinaro di lusso. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso da 5 milioni di euro più dieci di riscatto obbligatorio in caso di salvezza in Serie A.

Detto dell’attacco, il Monza ragiona per sistemare anche altre zone del campo in questa finestra di calciomercato. Stando ai rumors, i biancorossi avrebbero preso contatto con la Roma chiedendo due calciatori, ovvero Gonzalo Villar e Riccardo Calafiori. Per lo spagnolo i giallorossi puntano ad ottenere una percentuale sulla futura rivendita per un’operazione che dovrebbe prevedere il prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 7 milioni più altri due milioni di bonus. In stallo invece almeno per il momento il discorso per Calafiori: il terzino rientrerà dalla tournée in Portogallo a causa dell’infortunio di natura muscolare rimediato in questi giorni.

