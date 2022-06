Calciomercato Monza news/ Piace Cragno, tentazione Gnonto (ultime notizie)

Il calciomercato del Monza sarà tra i più entusiasmanti della sessione estiva, la dirigenza biancorossa è già al lavoro per consegnare a mister Stroppa una rosa competitiva anche in Serie A. Galliani e Berlusconi sono pronti a rinforzare la squadra in ogni reparto e per la porta l’obiettivo è Alessio Cragno: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore piace anche alla Fiorentina e il Cagliari valuta il suo cartellino 15 milioni di euro.

Il Monza sta monitorando diversi profili per potenziare la rosa e alcuni di questi fanno parte del Sassuolo. Secondo la Rosea, Galliani ha bussato alla porta dei neroverdi per chiedere informazioni su tre calciatori: parliamo dei difensori Chiriches e Ayhan e dell’attaccante francese Defrel. Non è possibile escludere una maxi-operazione.

CALCIOMERCATO MONZA: PIACCIONO DESTRO E GNONTO

Il calciomercato vedrà il Monza impegnato soprattutto per rafforzare il pacchetto avanzato. Nelle ultime settimane sono stati accostati diversi profili alla compagine brianzola: da Adam Ounas del Napoli al Gallo Andrea Belotti (in scadenza di contratto con il Torino), fino al possibile ritorno di Mario Balotelli. Secondo il Corriere dello Sport, il Monza sta valutando con estremo interesse il futuro di Wilfried Gnonto, talento dello Zurigo reduce dall’ottimo esordio con la Nazionale di Roberto Mancini. Il 18enne piace all’estero, soprattutto a Friburgo e Hoffenheim, mentre in Italia ci sono sulle sue tracce Fiorentina, Sassuolo e, appunto, i biancorossi. Un’alternativa porta a Genoa, per la precisione a Mattia Destro. L’attaccante è in scadenza di contratto e fa gola anche alle altre due neopromosse, ovvero Lecce e Cremonese. Infine, attenzione alla tentazione Stephan El Shaarawy. Il Faraone non è considerato incedibile dalla Roma di Josè Mourinho e negli ultimi giorni il Monza ha sondato il terreno con la dirigenza giallorossa. Il classe 1992 piace anche all’Atalanta di Gasperini.

