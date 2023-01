CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Ranocchia piace a tanti, Valoti e Machin possono restare

Calciomercato Monza news, Ranocchia nel mirino di diverse società

Il Monza in questa sessione invernale di calciomercato sta ragionando su quali giocatori lasciar partire prima di tornare ad operare in entrata così da sfoltire una rosa fin troppo numerosa. Un elemento su cui i brianzoli vorrebbero però continuare a puntare ancora per lungo tempo è Filippo Ranocchia, centrocampista ventunenne nato a Perugia di proprietà della Juventus ed in prestito fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagone attualmente in corso. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il classe 2001 ha ricevuto diverse offerte ma il Monza e l’allenatore Raffaele Palladino lo vogliono trattenere poichè lo ritengono un elemento importante su cui poter contare.

Un altro calciatore che sembrava invece in procinto di salutare il Monza in questi giorni di calciomercato invernale è José Machin. Il ventiseienne equatoguineano ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2024, e quindi al termine della prossima annata calcistica, pareva essere finito nel mirino del Venezia che però sembra non volerlo più prendere in considerazione come spiegato dal direttore sportivo l’ex Filippo Antonelli, interpellato in esclusiva a Sportitalia Calciomercato: “Con lo Spezia abbiamo solo parlato per Wisniewski. Machin e Antiste? Forti certo, ma non abbiamo nessun interesse concreto”.

Calciomercato Monza news, il Cagliari preferisce altri elementi a Valoti

I problemi nel liberare qualche giocatore che non rientra nei piani di allenatore e società in questo freddo gennaio di calciomercato continuano per il Monza se si pensa pure a Mattia Valoti, tesserato fino al giuno del 2025. Il Cagliari sembrava essere la società maggiormente interessata ad accaparrarselo ma ora i sardi si stanno concentrando sul ritorno di Radja Nainggolan e, stando ai rumors, ora sarebbe il Bari la squadra maggiormente indiziata per il proseguimento della carriera del ventinovenne vicentino.

