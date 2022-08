CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Rovella è legato a Paredes, Mazzitelli al Frosinone

Calciomercato Monza news, Rovella bloccato e Mazzitelli al Frosinone

Il Monza si è mosso parecchio e bene in questa sessione estiva di calciomercato ma le mosse dei dirigenti sia in entrata che in uscita sembrano tutt’altro che concluse. In partenza dai brianzoli c’è Luca Mazzitelli che, insieme con Sampirisi, dovrebbe presto sposare la causa del Frosinone in Serie B per andare quindi a caccia di una nuova promozione nel massimo campionato. I ciociari stanno battendo la concorrenza del Como per aggiudicarselo.

Chi invece potrebbe fare al caso dei biancorossi è Nicolò Rovella, chiesto in prestito secco alla Juventus dove è appena arrivato visto che era rimasto al Genoa pur essendo stato acquistato a gennaio. Stando alla indiscrezioni più recenti, avendolo anche impiegato per un quarto d’ora contro il Sassuolo mister Allegri avrebbe chiesto alla società di trattenere il centrocampista che potrebbe invece arrivare effettivamente in Brianza nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse riuscire ad aggiudicarsi Leandro Paredes dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato Monza news, le parole del tecnico Stroppa

Nel frattempo il Monza si appresta a disputare la seconda giornata di campionato contro il Napoli in questo weekend di calciomercato. Alla vigilia del match il tecnico Stroppa in conferenza stampa ha parlato anche di alcuni nuovi acquisti spiegando: “Carlos Augusto non ce la fa, dovrebbe tornare a disposizione per la prossima, poi Pessina lo portiamo in panchina. Dany Mota ha un problema, ha una mezza contrattura, non sarà a disposizione. Sensi sta migliorando, mette nelle gambe più possibilità di giocare. Pessina e Sensi insieme? Non so, sarà la loro condizione fisica a dirlo, li abbiamo presi per farli giocare insieme. Petagna ha bisogno di lavorare, queste partite serviranno per prendere la condizione giusta. Mi piacerebbe rifargli fare la preparazione, ma non è possibile. Mi auguro che possa fare una gran partita.”

