CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Rovella in sospeso, via Pereira e Gytkjaer vuole restare

Calciomercato Monza news, Rovella e le parole di Gytkjaer

Il Monza continua a lavorare sul calciomercato estivo per potenziare l’organico a disposizione di mister Stroppa per la stagione appena cominciata. I biancorossi vorrebbero mettere le mani su Nicolò Rovella della Juventus ma la trattativa risulta in stand by. Secondo quanto rivelato dalla redazione di monza-news.it, il centrocampista potrebbe arrivare in prestito la prossima settimana anche se i bianconeri non sembrano intenzionati a liberarlo facilmente visto l’infortunio di Pogba, le difficoltà nell’arrivare a Paredes e la stima di mister Allegri.

Uno che invece sembrava destinato a lasciare i brianzoli è Christian Gytkjaer, protagonista lo scorso anno della promozione in A specialmente per quanto fatto nei playoff. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha spiegato di non voler lasciare il Monza dichiarando: “Sto molto bene e credo che sia il momento migliore della mia carriera. Ho l’esperienza giusta e sono tranquillo. Qui mi trovo davvero bene e voglio restare qui perché il lavoro che hanno fatto Berlusconi e Galliani per portare il Monza in A rende questa squadra perfetta per chi è ambizioso come me.”

Calciomercato Monza news, Pedro Pereira in prestito all’Alanyaspor

Dopo ben tredici nuovi innesti la dirigenza del Monza sta ragionando anche sulle cessioni in questo agosto di calciomercato estivo. Negli ultimi giorni i biancorossi hanno ceduto Pedro Pereira all’Alanyaspor come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club italiano: “AC Monza comunica che Pedro Pereira si trasferisce all’Alanyaspor a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. L’esterno portoghese ha collezionato 35 presenze in biancorosso, ed è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A dei brianzoli. In bocca al lupo per la nuova avventura in Turchia, Pedro!”

