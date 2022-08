CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Rovella rimane in sospeso, ufficiale Bettella al Palermo

Calciomercato Monza news, la Juventus mette Rovella in stand by

Il Monza continua la sua campagna di rafforzamento in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I brianzoli sono alla ricerca di ulteriori nuovi elementi utili alla rosa di msiter Stroppa nel corso della stagione appena cominciata e per ottenere questo scopo stanno trattando con la Juventus per avere Nicolò Rovella, giovane centrocampista acquistato dai bianconeri a gennaio ed arrivato a Torino solo quest’estate.

Dopo aver esordito con la Vecchia Signora in campionato disputando quindici minuti nella sfida vinta per 3 a 0 contro il Sassuolo alla prima, Rovella sembrava in procinto di diventare il quattordicesimo innesto da parte del Monza ma la Juve ha invece stoppato l’operazione non essendo riuscita a cedere Adrien Rabiot al Manchester United, secondo Il Messaggero. Si attendono novità in merito tra il weekend e la prossima settimana sebbene resti positiva la sensazione che l’affare possa andare in porto.

Calciomercato Monza news, ufficiale il passaggio di Bettella al Palermo

Oltre ai vari rinforzi in entrata, il Monza deve pensare anche a sfoltire la rosa in questo agosto di calciomercato estivo. Nello specifico i brianzoli nelle scorse ore hanno completato la cessione di Davide Bettella al Palermo, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “AC Monza comunica che Davide Bettella si trasferisce al Palermo a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione. Il difensore veneto ha collezionato 28 presenze con due reti in biancorosso, centrando la storica promozione in Serie A. In bocca al lupo Davide!”

