CALCIOMERCATO MONZA NEWS, CONSIGLI NON SAREBBE CONVINTO

In maniera analoga a quanto accaduto lo scorso anno, il Monza continua ad essere una delle squadre più attente alle manovre da effettuare anche in questa sessione di calciomercato estivo al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Alessandro Nesta per la stagione che sta ufficialmente per cominciare. Nello specifico, una delle operazioni più chiacchierate in orbita brianzola da ormai alcuni giorni risulta essere quella riguardante il possibile scambio tra Mattia Valoti ed Andrea Consigli, portiere nato a Milano e di proprietà del Sassuolo. Stando ai rumors più recenti, il centrocampista classe 1993, pur andando a giocare in Serie B, avrebbe dato il suo ok per il trasferimento in neroverde ma chi non sarebbe convinto è invece l’estremo difensore.

Direttamente tramite il suo profilo instagram, lo stesso Consigli avrebbe commentato l’eventuale partenza in questo modo: “Mai chiesto la cessione. Mai stato un problema per me giocare in Serie B.” L’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali aveva invece commentato: “C’è stato un contatto fra le società, ma al momento siamo fermi perché Andrea vuole pensarci. Turati è un portiere di prospettiva, vorremo tenerlo, ma se ci sono buone possibilità le valuteremo. Se ci sono richieste, vuol dire che abbiamo giocatori validi e ambiti sul mercato.” Ricordiamo infine che sulle tracce di Valoti si registra anche la presenza del Pisa.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, PIACE CANCELLIERI DELLA LAZIO

Chi potrebbe fare al caso del Monza in questi giorni di calciomercato estivo è Matteo Cancellieri, in uscita dalla Lazio stando alle indiscrezioni più recenti. Rientrato a Formello dopo l’annata vissuta in prestito con la maglia dell’Empoli, il classe 2002 potrebbe lasciare i biancocelesti di nuovo con la formula del prestito, di natura onerosa da un milioni di euro e con un riscatto pattuito a nove milioni. Tuttavia, molte altre squadre hanno manifestato interesse verso Cancellieri e tra queste ci sono Cagliari, Parma, Venezia, Como ed Empoli.