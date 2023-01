CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Torna di moda Karsdorp, piace Rosier del Besiktas

Calciomercato Monza news, Karsdorp è una pista ancora percorribile

In casa Monza i tifosi sono in fibrillazione aspettando un colpo di calciomercato in extremis come quelli a cui aveva abituato l’amministratore delegato Adriano Galliani ai tempi in cui era dirigente del Milan. Uno dei nomi più caldi in orbita biancorosso ragionando in quest’ottica è quello di Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma e già chiacchierato ad inizio sessione invernale. Ai ferri corti con l’allenatore José Mourinho, l’esterno olandese potrebbe andare a giocare in Brianza fino alla fine della stagione con la consapevolezza di non vedere il campo da almeno sei partite.

Calciomercato Monza news, nuova offerta ai bianconeri per Rosier

Il Monza sta valutando quali mosse effettuare in questi giorni finali della finestra invernale di calciomercato. Un altro esterno difensivo su cui i brianzoli vorrebbero puntare è Valentin Rosier, di proprietà del Besiktas che lo ha acquistato lo scorso luglio dopo averlo avuto in prestito dallo Sporting di Lisbona. Stando a quanto rivelato da aspor.com.tr, i biancorossi starebbero per offrire 3,5 milioni di euro a stagione al calciatore rilanciando la proposta iniziale da 2,5 milioni.

Calciomercato Monza news, Josip Brekalo ha scelto un’altra squadra di A

Chi non dovrebbe invece più arrivare al Monza in questo calciomercato invernale è il croato Josip Brekalo. L’attaccante del Wolfsburg dopo il prestito vissuto l’anno scorso con il Torino avrebbe accettato la corte della Fiorentina declinando quindi le proposte del Monza e dei suoi connazionali della Dinamo Zagabria.

