DIRETTA MONZA ALCIONE: UN DERBY INTRIGANTE!

Un’altra amichevole per Alessandro Nesta, la diretta Monza Alcione va in scena alle ore 16:00 di mercoledì 24 luglio e siamo sempre al Centro Sportivo di Temù, dove la squadra brianzola sta effettuando il ritiro come preparazione alla prossima stagione. Un Monza che oggi va a caccia di riscatto: dopo l’amichevole in famiglia e la goleada contro la Nuova Camunia, nel primo vero test i biancorossi hanno perso contro il Palermo, certamente squadra di livello ma anche di categoria inferiore, e dunque la sensazione è che Nesta deve ancora sistemare qualcosa.

Sicuramente è intrigante anche l’amichevole di oggi: l’Alcione Milano infatti ha conquistato una bellissima promozione in Serie C dominando il suo girone in quarta divisione, e ha tante ambizioni per il campionato che comincerà tra poco, certamente guardando innanzitutto alla salvezza ma con l’ipotesi di fare anche qualcosa in più anche per quello che si è visto nelle ultime stagioni in Serie C. Per il momento seguiremo insieme la diretta di Monza Alcione, e mentre aspettiamo che la partita di Temù prenda il via proviamo a fare qualche riflessione sulle scelte di Nesta, leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA MONZA ALCIONE IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere disponibile la diretta tv di Monza Alcione: la precedente amichevole della squadra brianzola è stata trasmessa su Sportitalia, ma per il match di oggi non sono arrivate comunicazioni circa una messa in onda. In questo caso non sarebbe possibile nemmeno avvalersi di un servizio di diretta Monza Alcione in streaming video, ma potrete comunque avere informazioni utili sulla partita di Temù attraverso gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, consigliamo in particolar modo le pagine di Facebook e Twitter (il vecchio X).

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ALCIONE

Naturalmente le formazioni della diretta Monza Alcione sono un’ipotesi, che possiamo provare a stilare partendo da quanto accaduto contro il Palermo. Nesta può provare a girare le carte presentando una squadra diversa: in porta andrebbe sempre Sorrentino mentre in difesa stavolta possono iniziare Danilo D’Ambrosio, Caldirola e Bettella con due laterali che possono essere D’Alessandro schierato sulla corsia destra e Kyriakopoulos che potrebbe avere la conferma sull’altro versante, possibile che Pessina, in campo per 90 minuti contro il Palermo, si accomodi inizialmente in panchina concedendo spazio a Bondo che farebbe dunque coppia con Valoti.

Sulla trequarti invece c’è possibilità per Samuele Vignato, che farebbe reparto con uno tra Dany Mota e Caprari: questi due hanno fatto staffetta nell’ultimo test ed è stato il portoghese a rimanere maggiormente in campo, dunque oggi potrebbe toccare a Caprari. Stesso discorso per quanto riguarda la scelta di Nesta sulla prima punta: secondo lo schema-Palermo, avremmo Petagna titolare con Djuric pronto a subentrare nel secondo tempo, ma come detto sono tutte decisioni che andranno poi confermate sul terreno di gioco.