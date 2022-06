Calciomercato Monza news/ Tutto su Pinamonti, attesa per Acerbi

Calciomercato Monza news: dopo Sensi c’è Pinamonti?

Il calciomercato del Monza procede spedito. Dopo l’arrivo di Cragno in porta la formazione brianzola continua a costruire la squadra per il suo primo campionato in assoluto in Serie A e continua soprattutto a cercare un attaccante titolare. Nelle ultime ore, oltre ad aver chiuso per Sensi dall’Inter in prestito, è circolato molto il nome di Andrea Pinamonti, giovane attaccante di proprietà dell’Inter.

Questo perché l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è stato protagonista di un vertice di calciomercato proprio nella sede del club nerazzurro, anche se Galliani ha per ora gettato acqua sul fuoco sull’ipotesi Pinamonti: “Abbiamo parlato di tante cose e di tanti giocatori. Pinamonti? Forse no, vediamo. Oggi abbiamo fatto un incontro tra amici. Di chi altri abbiamo parlato? Sensi, ma non Gagliardini“, ha spiegato Galliani. Il centrocampista dell’Inter, di ritorno dopo il prestito alla Sampdoria, sembra davvero vicino al passaggio ai brianzoli che lo soddisferebbe anche dal punto di vista logistico, permettendogli di fatto di restare a Milano.

Calciomercato Monza news: ipotesi Acerbi per la difesa

Calciomercato Monza: si lavora anche in difesa. E Francesco Acerbi resta un’idea che Galliani non ha messo da parte, neanche dopo l’arrivo di Andrea Ranocchia. Il centrale della Lazio non ha ancora ricucito i rapporti con la tifoseria, tanto che non è stata ancora decisa la partenza del giocatore verso il ritiro di Auronzo di Cadore, al quale Acerbi si aggiungerebbe solo dopo qualche giorno avendo fatto parte della spedizione della Nazionale azzurra in Nations League fino a pochi giorni fa. Acerbi piace come profilo a Galliani che aveva già scommesso su di lui ai tempi del Milan, ma Acerbi non era riuscito a imporsi. Le cose sono andate poi diversamente alla Lazio dove però i rapporti si sono deteriorati nell’ultima stagione. Il Monza si farebbe carico dell’ingaggio da 2,7 milioni di euro per il giocatore, ma bisognerà trovare un accordo con la Lazio che al momento valuta non meno di 5 milioni di euro il cartellino del difensore.

