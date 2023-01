CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Ufficiale Carboni, Cosenza su Maric e sondaggi del Cagliari

Calciomercato Monza news, ufficiale il prestito di Carboni dall’Inter

Il Monza ha messo a segno il primo, e forse unico, colpo per la sua sessione di calciomercato invernale con l’arrivo di Franco Carboni. Il difensore argentino lascia così il Cagliari, dove si trovava sempre a titolo temporaneo, per approdare in Brianza con il benestare dell’Inter, società proprietaria del suo cartellino. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei biancorossi: “AC Monza comunica il trasferimento in biancorosso di Franco Ezequiel Carboni. L’esterno arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con opzione a favore di AC Monza e contropzione per il Club nerazzurro. Nato a Buenos Aires il 4 aprile 2003, cresce nel vivaio del Lanús. … Benvenuto Franco!”

In casa Monza l’idea sarebbe quella di sfoltire un po’ una rosa davvero numerosa entro la chiusura di questa finestra invernale di calciomercato. Diversi calciatori arrivati in estate o già presenti in organico non stanno trovando molto spazio nel corso della stagione sebbene mister Raffaele Palladino, come confermato dallo stesso amministratore delegato Adriano Galliani, sia restio a stravolgere il gruppo, tenendo comunque in grande considerazione anche chi non viene impiegato con continuità. Nell’elenco di questi giocatori figurano senz’altro i nomi di José Machin e di Mattia Valoti, entrambi sondati dal Cagliari. Al momento appare più semplice la partenza dell’equatoguineano piuttosto che quella del numero 10 italiano.

Sempre nell’ottica di lasciar partire qualche elemento non indispensabile, il Monza potrebbe presto salutare il ventisettenne Mirko Maric in questi giorni di calciomercato. Sotto contratto fino al giugno del 2025, il croato Maric sarebbe finito nel mirino del Cosenza che lo vorrebbe riportare in Serie B con la formula del prestito dopo aver già vestito la maglia di un’altra squadra calabrese nel recente passato, ovvero quella del Crotone.

