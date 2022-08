CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Vignato e Izzo nel mirino, Machin verso la permanenza

Calciomercato Monza news, Vignato e Izzo per completare l’organico

Il Monza non sembra ancora aver concluso la propria campagna di potenziamento dell’organico in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. I biancorossi starebbero infatti valutando eventuali rinforzi per varie zone del campo con Armando Izzo che potrebbe essere una soluzione per sistemare il reparto arretrato a disposizione di mister Stroppa. L’ex genoano si starebbe guardando intorno in cerca di una nuova sistemazione dopo esser stato messo fuori rosa dal Torino.

In attacco invece i brianzoli starebbero seguendo con grande interesse il profilo di Emanuel Vignato, giovane esterno offensivo di proprietà del Bologna. Stando a quanto rivelato da Il Resto del Carlino, la società di Berlusconi e Galliani avrebbe provato ad intavolare uno scambio con Mota Carvalho pur di riuscire ad aggiudicarsi il ventiduenne Vignato, già nel mirino di altre squadre come la Sampdoria, e si attende una risposta da parte dei Felsinei.

Calciomercato Monza news, Manchin potrebbe restare in biancorosso

Detto dei possibili movimenti in entrata, oltre che dell’eventuale cessione di Mota Carvalho nello scambio con Vignato, in casa Monza si ragiona anche su qualche cessione in queste frenetiche ore di calciomercato. Chi non sembra però destinato a lasciare i brianzoli è José Machin, seguito da molti club come il Palermo, il Torino e la Sampdoria. Tuttavia l’intenzione della società biancorossa dovrebbe essere quella di trattenerlo puntando su di lui anche nella stagione appena cominciata.

