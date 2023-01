CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Visite ok per Carboni, Caprari allontana i rumors

Calciomercato Monza news, visite mediche terminate per Franco Carboni

Il Monza sembra essere in procinto di completare l’unico acquisto preannunciato da Adriano Galliani in questo lunedì di calciomercato invernale. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il difensore Franco Carboni ha da poco completato le visite mediche presso la clinica privata Columbus di Milano e si attende dunque l’ufficialità della firma sul contratto che lo legherà ai biancorossi. Il diciannovenne argentino lascia il Cagliari, dove stava giocando in prestito, ma rimane legato all’Inter da cui arriva sempre a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.

In orbita Monza si era parlato della possibilità di una cessione per Gianluca Caprari già in questa sessione di calciomercato invernale nei giorni scorsi. Tuttavia, nessuna squadra ha realmente affondato il colpo per aggiudicarselo e lo stesso attaccante, così come il club brianzolo, non mai davvero manifestato l’intenzione di prendere strade diverse da quella già intrapresa. Interpellato da DAZN dopo il pari interno col Sassuolo, Caprari ha spiegato: “Sono contento della prestazione. Al di la del gol ci voleva una prestazione così. Non meritavamo di perdere, abbiamo avuto specie nel primo tempo grandi occasioni. Forse meritavamo di più ma comunque va bene. Personalmente devo continuare così fino a fine stagione. A gennaio c’erano tante voci su di me e fortunatamente il dottor Galliani le ha smentite e le ho smentite anch’io”.

Calciomercato Monza news: Molina, Marrone e Valoti in bilico

L’aspetto fondamentale per cui il Monza potrebbe ancora operare sul calciomercato riguarda la necessità di sfoltire la rosa. Come spiegato dallo stesso amministratore delegato Galliani, i brianzoli devono cedere qualche giocatore che non rientra più nei piani della società o che comunque è destinato a non trovare molto spazio in campo da qui alla fine della stagione prima di pensare a nuovi innesti per l’organico di mister Palladino, il quale non sembra intenzionato a perdere uno come Mattia Valoti avendo dichiarato: “Valoti è un leader silenzioso, uno degli artefici della promozione lo scorso anno. Conto molto su di lui, è stato anche un po’ sfortunato a livello fisico”. Chi potrebbe salutare la Brianza è invece Salvatore Molina, sempre nel mirino del Cosenza, così come Luca Marrone, accostato al Venezia ma vicino al ritorno ai belgi del Zulte Waregem.

