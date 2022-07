CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ William Carvalho ci pensa, Petagna in stand by ma Samir…

Calciomercato Monza news, stallo con il Napoli per Andrea Petagna

In questa finestra di calciomercato estivo il Monza si sta muovendo parecchio così da sistemare una rosa in grado di poter puntare al decimo posto in campionato dopo la promozione in Serie A, come dichiarato dall’amministratore delegato Adriano Galliani nelle scorse settimane. Preso Gianluca Caprari dall’Hellas Verona, i brianzoli vorrebbero accaparrarsi anche un altro centravanti ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Andrea Petagna del Napoli.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna è vicino ma occhio a Belotti, e William Carvalho...

Sotto contratto con il club di De Laurentiis fino al giugno del 2024, stando alle indiscrezioni più recenti emerse in queste ore Petagna sarebbe ancora lontano dall’approdo in Brianza. I campani ed i lombardi dovrebbero infatti trovare l’intesa economica per questa operazione ricordando che, una vola partito l’ex Milan e Spal, a Spalletti servirà un’altra punta e per questo ai piedi del Vesuvio potrebbe andare Giovanni Simeone dal Verona.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna e Mazzocchi più vicini, in stallo Candreva e Villar

Calciomercato Monza news, William Carvalho prende tempo per decidere

I nomi importanti non mancano sul taccuino dei dirigenti del Monza per questa sessione di calciomercato. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il centrocampista portoghese William Carvalho, in scadenza di contratto con il Betis di Siviglia al termine della stagione che sta per cominciare e quindi nel giugno del 2023, avrebbe preso tempo per decidere se accettare o meno la proposta dei biancorossi. Chi non sembra invece affatto intenzionato a sposare la causa del Monza è il brasiliano Samir: l’ex Udinese, oggi al Watford, potrebbe lasciare l’Inghilterra e, come riporta Tuttomercatoweb.com, dopo aver scartato la possibilità di tornare in Italia starebbe attendendo delle proposte dal campionato messicano.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Ufficiale sia Caprari che Ranocchia, piace William Carvalho

© RIPRODUZIONE RISERVATA