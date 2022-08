CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ William Carvalho in arrivo dal Betis e Stroppa non rischia

Calciomercato Monza news, William Carvalho più che Nicolò Rovella

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato attualmente in corso il Monza è una delle società che si è mossa di più al fine di potenziare l’organico avendo ottenuto la promozione in Serie A per la prima volta nella sua storia. I brianzoli sembrano però intenzionati a combinare ancora qualcosa non solo in uscita ma anche in entrata specialmente a centrocampo dove l’obiettivo sembrava essere stato individuato in Nicolò Rovella della Juventus.

Dovendo fare i conti con l’infortunio di Pogba ed il mancato, per ora, arrivo di Paredes, i bianconeri starebbero però facendo resistenza nel lasciar partire Rovella per volere di mister Allegri ed i biancorossi, secondo quanto rivelato da ESPN, sarebbero invece vicini all’acquisto di William Carvalho. Il portoghese, accostato al Monza da alcune settimane, starebbe per lasciare il Betis Siviglia per approdare in Lombardia.

Il Monza ieri sera è stato protagonista di una brutta sconfitta contro il Napoli e l’infortunio rimediato da Andrea Ranocchia, arrivato a parametro zero quest’estate dall’Inter, potrebbe spingere la dirigenza ad intervenire ancora sul calciomercato per sistemare la difesa. In conferenza stampa dopo il match mister Stroppa ha spiegato: “Ci ho appena parlato con Ranocchia, lui pensa che sia qualcosa di importante. Stasera o domattina farà gli accertamenti dovuti. Gli è rimasta sotto la caviglia nella scivolata.” Inoltre la panchina dello stesso tecnico Giovanni Stroppa non sarebbe a rischio con la società che ha deciso di continuare a puntare sull’allenatore nonostante le due sconfitte rimediate nelle prime giornate di campionato.

