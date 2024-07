Calciomercato Napoli/ Accordo trovato con Buongiorno. Trattativa prossima alla chiusura (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CHIUSURA IMMINENTE PER ALESSANDRO BUONGIORNO

Svolta importantissima e tanto attesa nel calciomercato Napoli con la trattativa per Alessandro Buongiorno che sta volgendo al termine dopo circa un mese di tira e molla con il Torino e l’entourage del calciatore arrivato ad una finalmente ad una decisione. Nella giornata di ieri c’è stato un importante incontro tra Riso (agente di Buongiorno) e Manna che hanno discusso a lungo arrivando ad un compromesso che piace ad entrambe le parti e potrebbe chiudere la trattativa nelle prossime ore nonostante i difficili dialoghi con il Torino.

Il prezzo, come riporta Gianluca Di Marzio, rimane intorno ai 35 milioni più 5 di bonus da corrispondere ad un Torino che ha provato di tutto per trattenere Buongiorno che però ha scelto la strada dell’ambizione ed è stato stregato dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare la chiusura con il Napoli che vorrebbe accelerare le operazioni così da evitare ogni tipo di problematiche che potrebbe presentarsi temporeggiando ancora.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CLAUSOLA DI 70 MILIONI NEL CONTRATTO DI BUONGIORNO

L’acquisto di Alessandro Buongiorno sarà il primo grande movimento del calciomercato Napoli che costruirà la difesa intorno al difensore italiano con la volontà di creare una rosa in grado di competere per i primi posti della prossima Serie A. Sempre ieri c’è stato un forte interessamento dell’Inter per il calciatore del Torino con la società nerazzurra che ha provato a chiedere informazioni sulla fattibilità dell’operazione ma ha trovato pronta la risposta del Napoli che ha affondato il colpo trovando l’accordo con il calciatore. Per Alessandro Buongiorno è previsto un lungo contratto che, secondo le indiscrezioni, attiverà una clausola di 70 milioni di euro dopo tre anni di permanenza nel capoluogo campano con la maglia del Napoli. Dopo l’arrivo di Rafa Marin e l’imminente acquisto di Leonardo Spinazzola, il calciomercato Napoli è pronto ad accogliere un altro difensore come Buongiorno che ha le potenzialità per diventare una colonna portante anche e soprattutto per il futuro.











