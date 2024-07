CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Hermoso ormai è una telenovela, Dorgu insieme a Spinazzola (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, HERMOSO SALTA?

Il calciomercato del Napoli rischia di veder trasformarsi in una vera e propria telenovela l’inseguimento ad uno degli obiettivi prioritari fissati da Antonio Conte. Il club partenopeo ha quasi concluso gli affari per portare sotto il Vesuvio Spinazzola e Buongiorno. Tuttavia, il club azzurro non si ferma qui e sta continuando le trattative per Mario Hermoso, che Conte considera prioritario per caratteristiche tecniche, considerandolo una potenziale colonna del suo Napoli pronto ormai a iniziare il lavoro in ritiro a Dimaro.

Il difensore, svincolato dall’Atletico Madrid, è al centro di un tira e molla di calciomercato con la dirigenza del Napoli. Secondo Tuttomercatoweb, l’affare è bloccato a causa di una differenza tra domanda e offerta: il Napoli offre 3,5 milioni di euro, mentre la richiesta di calciomercato è di 5 milioni. Nel frattempo, Hermoso è seguito anche da club arabi e dal Besiktas. Nonostante il difensore preferisca la pista italiana, le trattative sono ancora in corso ma la preoccupazione degli Azzurri è che Hermoso sia scatenando un’asta per ottenere l’ingaggio migliore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DORGU OLTRE A SPINAZZOLA

Secondo Tuttomercatoweb, il calciomercato del Napoli è particolarmente attento al mercato degli esterni, soprattutto in caso di partenza di Mario Rui. Tra le opzioni valutate c’è Patrick Dorgu, difensore del Lecce, che interessa anche a Milan e Atalanta. Tuttavia, il Napoli dovrà prima cedere un giocatore sulla fascia sinistra, con Mario Rui che potrebbe tornare in Portogallo. Su di lui ci sono interessamenti da parte dei principali club lusitani, ovvero Sporting Lisbona, Porto e Benfica, sebbene le trattative siano ancora in fase preliminare.

L’arrivo di Dorgu dunque non sarebbe escluso dall’arrivo ormai definito da Spinazzola, ma piuttosto legato alla partenza di Mario Rui. Pantaleo Corvino, DS dei salentini, ha parlato così del suo gioiello: “Giocatori come Dorgu, che è già molto richiesto, hanno un potenziale che ancora chi guarda dal di fuori non ha potuto apprezzare appieno, sono figli di questa linea di pensiero, cioè di coltivare le potenzialità in casa e cercarle su mercati alternativi. Dorgu è passato da terzino a esterno alto, ha avuto la capacità di sostituire bene Banda che si è infortunato“.











