CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ag. Di Lorenzo: “Legati alla città ma se arrivano offerte…”

CALCIOMERCATO NAPOLI, PARLA L’AGENTE DI DI LORENZO

Il Napoli, come anche altre squadre del nostro campionato, è impegnato su più fronti in questa sessione di calciomercato estivo. Tra acquisti, cessioni e rinnovi il club di De Laurentiis si deve pure guardare bene dagli assalti delle big d’Europa ai suoi campioni come Giovanni Di Lorenzo, fresco vincitore ad Euro 2020 con la Nazionale italiana. Intervistato in esclusiva da Radio Marte durante il programma Si Gonfia la Rete, il procuratore del terzino, l’agente Mario Giuffredi, ha parlato dell’assistito spiegando: “L’anno scorso abbiamo rinnovato a 5, c’era una clausola per allungare il contratto di un anno che potevamo esercitare anche noi così come il Napoli. La cosa è partita da noi perché Giovanni ha un contratto lungo, che lo lega molti anni al Napoli. Abbiamo voluto dare un segnale al presidente di essere legati a club e città. Quando De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa spiegando le perdite del Napoli e dicendo che tutti i suoi giocatori sono cedibili e che se arrivano delle proposte appropriate si valuterà. Se arrivano proposte noi siamo tenuti a prenderle in considerazione, anche nell’interesse del Napoli, perché è proprio lo stesso presidente che ha messo tutti sul mercato. Quindi noi ci sentiamo sul mercato. Se arriva una proposta appropriata viene discussa e presa in considerazione. Adesso però sono chiacchiere di giornale, ho letto del Manchester United ma ora sono chiacchiere di giornale. Se ci fossero cose reali saremmo noi a comunicarlo al Napoli. Al momento non è arrivata nessuna richiesta.”

CALCIOMERCATO NAPOLI, RETROSCENA EMERSON PALMIERI

In cas Napoli si sta lavorando in questi giorni di calciomercato per consegnare una rosa competitiva al nuovo allenatore Luciano Spalletti. Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro i partenopei avrebbero messo gli occhi su Emerson Palmieri, Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini e di proprietà del Chelsea dove non dovrebbe restare anche nella prossima stagione. Accostato pure a Roma ed Inter, nei giorni scorsi proprio mister Spalletti non ha potuto negare del tutto di aver già contattato l’italobrasiliano e nuove indicazioni emergono in questo senso dopo le parole dell’agente di Jorginho, il procuratore Joao Santos, che a Radio Gola su Radio Kiss Kiss avrebbe spiegato: “I rigori si segnano e si sbagliano: Jorginho ha scritto con i suoi compagni e con il mister una pagina di storia incredibile: che emozione per lui, e per me, ieri a Wembley. Il Pallone d’Oro? Spetterá alla giuria votarlo o meno. So che Emerson Palmieri ha chiesto a Jorginho informazioni sulla città di Napoli e sul modo di vivere calcio a Napoli. Vedremo cosa potrà accadere al calciomercato. Jorge resterà al Chelsea ancora un anno, poi si vedrà.”

