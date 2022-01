CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ag.Juan Jesus: “Sta dimostrando il suo valore, vedremo”

In casa Napoli si sta ragionando sui rinnovi di contratto per diversi calciatori in scadenza in questi frenetici giorni di calciomercato invernale. Il capitano Insigne è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Toronto FC a partire dal prossimo primo di luglio ma anche altri suoi compagni potrebbero non restare ai piedi del Vesuvio come ad esempio Dries Mertens, il cui rapporto con gli azzurri scadrà pure per lui al termine della stagione in corso e cioè a giugno del 2022.

Calciomercato Napoli/ Ag.Tuanzebe: "Non è un ripiego, ok se ADL lo vorrà tenere"

Una situazione analoga la sta vivendo pure il brasiliano Juan Jesus, del quale ha parlato il suo procuratore Roberto Calenda durante Si Gonfia la Rete in onda su Radio Marte. L’agente ha spiegato: “Lui ha il contratto in scadenza a giugno, c’è un’opzione con il Napoli. I rapporti sono cordiali. Non ci sono presenze minime, è da discutere ma è prematuro parlarne al momento. Il Napoli non ha mai messo in discussione il valore di Juan Jesus, chiaramente c’era scetticismo perché non giocava da 2 anni. Sta dimostrando il suo valore, poi vedremo, i rapporti sono buoni e di massimo rispetto, avremo tempo di discutere e di parlare. Il ragazzo qui si trova bene, sta facendo le cose con grande attitudine, serietà. Ad averne di Juan Jesus in una squadra.”

Alvarez al Napoli?/ Calciomercato: l'argentino potrebbe sostituire Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MOSSE DEI PARTENOPEI

Oltre a Juan Jesus, in questa finestra di calciomercato il Napoli sta pensando anche ai contratti in scadenza di Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam. Riguardo al centrale brasiliano Calenda ha poi aggiunto: “Peraltro lui è un centrale mancino, merce rara, non ce ne sono tanti al momento. Aumento in caso di rinnovo? Siamo arrivati in punta di piedi, questa è la carriera di Juan. Lui a 20 anni ha vinto i Mondiali Under 20 con Neymar in squadra, poi ha vinto la Libertadores. Non è l’ultimo arrivato, giusto che sia rivalutato. Finalmente si parla di calcio, cosa che ultimamente per via delle scelte di Fonseca non riuscivamo più a fare.“

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Proposta dal Qatar per Mertens ma il belga vuole restare

© RIPRODUZIONE RISERVATA