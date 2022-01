CALCIOMERCATO NAPOLI/ Alvarez per il post Insigne, piace un giovane spagnolo

La dirigenza del Napoli è impegnata nel mettere a disposizione del tecnico Spalletti un organico altamente competitivo operando in questa sessione di calciomercato invrnale e non solo. I campani stanno infatti valutando diverse soluzioni tra cui spicca anche la ricerca di un calciatore che possa rimpiazzare Lorenzo Insigne, il cui passaggio al Toronto FC dal primo di luglio è stato ufficializzato qualche giorno fa.

In questo senso si colloca dunque l’interesse espresso nei confronti di Julian Alvarez, ventunenne del River Plate con cui il contratto scadrà al termine dell’anno solare, ovvero a dicembre 2022. L’argentino potrebbe lasciare la squadra di Buenos Aires in estate se qualcuno sfrutterà la clausola da 20 milioni di euro per aggiudicarselo ed il Napoli potrebbe muoversi in questi giorni così da battere sul tempo la concorrenza.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

La dirigenza del Napoli sta lavorando non solo per questa finestra di calciomercato ma anche in ottica estate. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa estera di Sport, gli azzurri starebbero monitorando il profilo di Riqui Puig, centrocampista ventiduenne di proprietà del Barcellona. Stando ai rumors il tecnico Xavi non lo ritiene un elemento indispensabile su cui puntare per il futuro e gli azzurri rimangono attenti all’evolversi della situazione così come anche altri club italiani come Inter e Milan.

