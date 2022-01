CALCIOMERCATO NAPOLI/ Attesa per l’annuncio di Tuanzebe, il punto su Insigne

In questa finestra di calciomercato invernale il Napoli sta cercando di sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti così da poter affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione attualmente in corso. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti delle scorse ore, gli azzurri avrebbero concluso la trattativa con il Manchester United per l’acquisto di Axel Tuanzebe, per il quale è atteso un annuncio ufficiale nella giornata odierna.

Dopo aver effettuato le visite mediche di rito ed aver preso contatto con la città e l’ambiente, Tuanzebe avrebbe seguito la partita pareggiata ieri in casa della Juventus per 1 a 1 dai suoi nuovi futuri compagni. La formula del trasferimento sarà quella del prestito secco da 500 mila euro: lasciato l’Aston Villa quindi a cui era legato a titolo temporaneo, il calciatore trascorrerà in prestito dai Red Devils la seconda parte dell’annata ai piedi del Vesuvio.

CALCIOMERCATO NAPOLI: ATTESA PER AXEL TUANZEBE

La sessione di calciomercato non dovrebbe regalare ulteriori aggiunte all’organico del Napoli. I partenopei si stanno però preparando a salutare definitivamente il loro capitano Lorenzo Insigne che, non avendo trovato l’intesa con il club in merito al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno, firmerà con il Toronto FC dal prossimo primo di luglio. Lo stipendio percepito dall’attaccante, che avrebbe ricevuto anche delle rassicurazione dal ct della Nazionale Roberto Mancini in merito al suo impiego appunto nell’Italia, guadagnerà 11.5 milioni di euro più bonus.

