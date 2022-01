CALCIOMERCATO NAPOLI/ Avviati i contatti per Januzaj, il sostituto di Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI: JANUZAJ AL POSTO DI INSIGNE

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi ufficialmente tra ormai poche ore e diverse società del nostro campionato cominciano a ragionare sulle prossime mosse da effettuare in estate, Napoli compreso. I dirigenti partenopei hanno provato a potenziare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista del prosieguo della stagione acquistando Axel Tuanzebe dal Manchester United.

Calciomercato Napoli/ Olivera si avvicina: "L'interesse degli azzurri mi fa piacere"

Gli azzurri hanno però dovuto fare i conti pure con l’annuncio riguardante l’addio di Lorenzo Insigne, il quale ha resto ufficiale il suo approdo al Toronto FC dal primo di luglio non avendo trovato l’intesa con il Napoli per prolungare il suo contratto in scadenza a giugno del 2022, overro al termine dell’annata calcistica attualmente in corso. I campani stanno dunque pensando ad un calciatore che possa sostituire il capitano e c’è un nome in particolare che sta circolando con una certa insitenza da ieri.

Januzaj al Napoli?/ Calciomercato, il belga potrebbe rimpiazzare Lorenzo Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Il Napoli guarda al futuro e per il calciomercato estivo sta pensando ad Adnan Januzaj al fine di sostituire Insigne. Pure lui sotto contratto con la Real Sociedad fino al giugno del 2022 e quindi fino al termine di questa stagione, il belga Januzaj potrebbe trasferirsi ai piedi del Vesuvio a parametro zero nonostante la possibilità per gli spagnoli di prolungare ulteriormente il rapporto con il calciatore per un altro anno secondo le clausole precedentemente pattuite. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, i campani avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del ventiseienne per convincerlo a sposare la causa del Napoli.

LEGGI ANCHE:

Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, l'italiano prenderà il posto del belga Mertens

© RIPRODUZIONE RISERVATA