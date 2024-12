CALCIOMERCATO NAPOLI, CONTE HA MESSO GLI OCCHI SU FAGIOLI

Momento importante nel calciomercato Napoli con la rosa di Antonio Conte che potrebbe già cambiare nei primi giorni della finestra di gennaio con almeno un paio di cessioni che sembrano essere prossime e che libereranno uno spazio da colmare con i movimenti in entrata. I nomi con più mercato sono quelli di Folorunsho, Raspadori e Zerbin che hanno grandi ammiratori in Serie A e potrebbero lasciare il Napoli dopo poche ore dall’apertura del calciomercato anche visto il poco minutaggio che Conte gli ha concesso fino ad ora. Il più vicino alla cessione sembrerebbe essere Folorunsho che piace a diverse squadre della Serie A tra cui la Fiorentina che ha individuato in lui il giusto profilo per sostituire Bove e vorrebbe prelevarlo con un prestito di sei mesi con eventuale diritto di riscatto. Proprio in vista di questo possibile scenario, Manna sta già lavorando per non lasciare la rosa scoperta ed ha aperto un ampio discorso con la Juventus per un possibile arrivo di Nicolò Fagioli che è ai margini del progetto di Thiago Motta e potrebbe essere il nome giusto per risanare le casse del club bianconero.

Calciomercato Juventus/ Tomori è il nome per la difesa. Giuntoli spinge per il prestito (23 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, GIUNTOLI VUOLE ALMENO 20 MILIONI PER FAGIOLI

Una delle migliori caratteristiche di Fagioli è la duttilità nell’interpretazione del centrocampo che regalerebbe a Conte un centrocampista in grado di spaziare su tutti i ruoli e che andrebbe ad aggiungere grande qualità in un reparto già molto fisico. In questo momento, l’asse tra il calciomercato Napoli e la Juventus è molto caldo e potrebbe portare Danilo ai partenopei con i bianconeri che gradirebbero particolarmente l’arrivo di Raspadori in questa sessione di calciomercato. Il discorso è diverso per Fagioli perché, se per Danilo e Raspadori si potrebbe parlare di scambio di prestiti, la Juventus non vuole privarsi del calciatore se non con una cifra intorno ai 20 milioni di euro che permetterebbe a Giuntoli di finanziare le eventuali entrate del calciomercato di gennaio. Non bisogna dimenticare che Fagioli è un prodotto delle giovanili della Juventus e garantirebbe una piena plusvalenza che, in questo momento, potrebbe essere fondamentale per i bianconeri che sono alla ricerca di un centrale di difesa e di un altro attaccante.