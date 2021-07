CALCIOMERCATO NAPOLI/ Emerson Palmieri, si lavora al prestito e gli azzurri…

CALCIOMERCATO NAPOLI, STIPENDIO PAGATO PER EMERSON

La dirigenza del Napoli è impegnata su più fronti in questi giorni di calciomercato estivo ma sembra abbastanza chiaro che i partenopei stiano cercando un nuovo terzino sinistro da regalare a mister Spalletti. Il nome più caldo in questo senso rimane quello di Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea ed ora in vacanza dopo il successo ottenuto con la Nazionale italiana del ct Mancini ad Euro 2020. Nelle scorse ore vi avevamo raccontato di come le cessioni di un paio di elementi quali Tutino al Parma ed Ounas alla Sampdoria avrebbero potuto aprire economicamente la strada all’acquisto dell’italobrasiliano ma secondo quanto rivelato da Il Mattino, emergono nuove interessanti indiscrezioni. Stando ai rumors infatti il Napoli potrebbe pagare di tasca propria lo stipendio da 3,5 milioni di euro annui percepiti dall’ex romanista pur di convincere i londinesi a lasciarlo partire con la formula del prestito.

CALCIOMERCATO NAPOLI, PETAGNA SE LA GIOCA

In casa Napoli si sta lavorando da diverso tempo in chiave calciomercato al fine di garantire un organico competitivo al nuovo allenatore Luciano Spalletti per la prossima stagione. Chi sembrava essere destinato a partire era Andrea Petagna, che gli azzurri hanno però blindato dopo lo stop forzato del belga Mertens. Intervistato da Sky Sport a margine dell’amichevole vinta per 12 a 0 dai suoi, Petagna si è detto entusiasta di giocare con il Napoli agli ordini di mister Spalletti: “Ho bisogno di allenarmi ancora tanto per entrare in condizione. Ma queste partite servono, questo ritiro e quello dopo serviranno per mettere in condizione tutti e anche per essere pronti per il campionato. È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi é un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve. Aspettiamo anche tutti gli altri per fare un ottimo ritiro ed essere pronti. Penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui. Il Napoli è una squadra forte lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per poi ritagliarsi delle opportunità.”

