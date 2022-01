CALCIOMERCATO NAPOLI/ Everton e Sinisterra per l’attacco, Ghoulam allontana Mandava

Nelle scorse ore di questa finestra di calciomercato invernale il Napoli ha preso nota dell’annuncio ufficiale riguardante il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto FC dal prossimo luglio e adesso gli azzurri sembrano già al lavoro per garantire nuovi elementi su cui puntare in futuro per il proprio reparto avanzato. Sostituire uno come il capitano sarà un’impresa pressochè impossibile ma i partenopei stanno valutando diversi profili di calciatori interessanti che potrebbero fare bene maturando con il passare delle stagioni.

Calciomercato Napoli/ Ufficiale l'addio di Insigne a luglio, piace Parisi dell'Empoli

Secondo le indiscrezioni offerte dal quotidiano Roma nell’edizione odierna del giornale, in questo senso il dirigente Giuntoli starebbe pensando ad Everton del Benfica e Luis Sinisterra del Feyenoord. Il primo sarebbe un’ala brasiliana di venticinque anni sotto contratto fino al giugno del 2025 con le Aquile mentre il secondo ha tre anni in meno rispetto all’altro candidato, potendo essere schierato in più ruoli dell’attacco. Il colombiano è legato agli olandesi fino al 2024.

CALCIOMERCATO NAPOLI: MANDAVA SLITTA A GIUGNO

Le sorprese sono sempre all’ordine del giorno se si parla di calciomercato ed in casa Napoli il club dovrebbe aver preso appunto una decisione piuttosto inaspettata se si pensa a quanto emerso nelle scorse settimane. L’esterno Faouzi Ghoulam, in scadenza di contratto al termine della stagione in corso ovvero a giugno 2022, sembrava potesse partire così da monetizzare qualcosa dal suo addio ma le prestazioni offerte recentemente in campo hanno fatto ricredere i campani che a questo punto non concentreranno i loro sforzi per arrivare a Reinildo Mandava. Il brasiliano del Lille resterà pure lui svincolato a giugno ed il Napoli ha già raggiunto un accordo con l’agente del calciatore.

