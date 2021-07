CALCIOMERCATO NAPOLI/ Gabriel e Florentino per il centrocampo azzurro

CALCIOMERCATO NAPOLI, GABRIEL E FLORENTINO NEL MEZZO

Una delle zone del campo in cui il Napoli sembra volere aggiungere nuova qualità tramite questa sessione di calciomercato estivo è sicuramente il centrocampo. Stando a quanto riportato dalla redazione di Areanapoli, agli azzurri sarebbe stato proposto il cartellino di Gabriel Appelt Pires, ventisettenne di proprietà del Benfica cresciuto nelle giovanili della Juventus e con il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Tuttavia i rumors indicano che il Napoli non sarebbe interessato a questo calciatore quanto piuttosto starebbe prendendo in considerazione un altro elemento che gioca nel Benfica, ovvero il ventunenne Florentino, il cui contratto scadrà a sua volta nel giugno del 2024. Per il momento gli azzurri avrebbero soltanto effettuato un sondaggio riguardo a questa operazione che dovrebbe però aggirarsi intorno ai 16 milioni di euro come costi e non è da escludere che il mediano possa lasciare il Portogallo con la formula del prestito oneroso più l’obbligo di riscatto.

CALCIOMERCATO NAPOLI, INSIGNE SI PORTA EMERSON PALMIERI

Il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, in scadenza tra un anno nel giugno del 2024, è tutt’altro che concluso ma lo stesso capitano potrebbe anche fare un regalo al Napoli. Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane infatti Insigne potrebbe aiutare la sua società nel chiudere l’operazione Emerson Palmieri, dato da tempo in uscita dal Chelsea. I due calciatori hanno parlato di questa eventualità durante Euro 2020, culminato con la vittoria proprio della Nazionale italiana, e non bisogna nemmeno sottovalutare la presenza di Luciano Spalletti in panchina, allenatore che aveva avuto Emerson proprio alla Roma nel momento migliore. Al Napoli farebbe più che comodo un nuovo terzino sinistro su cui puntare durante la stagione e per il momento non è stato ancora ceduto infatti il portoghese Mario Rui, che sembrava vicinissimo al trasferimento in Turchia. Gli azzurri si apprestano a disputare una nuova amichevole precampionato in attesa di nuovi innesti dal mercato.

