Camara al Napoli?/ Calciomercato news, ecco la prima offerta dei partenopei

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI CAMARA AL NAPOLI

Il calciomercato estivo potrebbe portare un nuovo centrocampista a vestire la maglia dei partenopei se la trattativa per portare Mady Camara al Napoli andrà effettivamente a buon fine. Gli azzurri sono alla ricerca di nuova qualità da inserire nel proprio organico ed il nome di Camara sarebbe uno di quelli più utili per migliorare il centrocampo. Ventiquattrenne di proprietà dell’Olympiacos, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024, il classe 1997 Camara è seguito dal direttore sportivo Giuntoli e dal patron De Laurentiis che vorrebbero aggiudicarselo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa greca di sportime.gr, i biancorossi avrebbero tuttavia declinato la prima proposta del Napoli, preferendo cederlo soltanto a titolo definitivo così da essere sicuri di monetizzare il più possibile e reinvestire quel denaro magari nell’immediato anche alla ricerca di un sostituto valido.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Prosegue il tormentone estivo riguardante il rinnovo di Insigne

CALCIOMERCATO NEWS, HA GIA’ SEGNATO UN GOL

Le chances di vedere Camara al Napoli potrebbero aumentare con l’arrivo della nuova settimana. Nella passata stagione Camara ha collezionato 4 reti quattro assist vincenti per i compagni in 46 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie mentre quest’anno ha già messo a segno un gol in 43 minuti disputati con l’Olympiacos nella prima sfida di qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Stando ai rumors sarebbe lo stesso agente Mino Raiola a premere con i greci per il trasferimento in azzurro.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Emerson per la corsia mancina, Real su Fabian RuizCALCIOMERCATO NAPOLI/ Idea Shaqiri per l'attacco, Folorunsho non rimpiazza Demme

© RIPRODUZIONE RISERVATA