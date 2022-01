CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ghoulam proposto alla Lazio, Nandez rimane lontano

CALCIOMERCATO NAPOLI: GHOULAM OFFERTO ALLA LAZIO

In casa Napoli i dirigenti stanno lavorando per cercare di sistemare l’organico in questi ultimi giorni della finestra di calciomercato invernale. I partenoepei ragionano non solo su eventuali nuovi innesti in entrata ma anche su possibili partenze come quella di Faouzi Ghoulam, difensore algerino il cui contratto è in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. Le indiscrezioni più recenti riportano che il suo agente lo avrebbe proposto alla Lazio.

Fabian Ruiz al Newcastle?/ Calciomercato, ecco la scelta dello spagnolo del Napoli

Il procuratore Jorge Mendes avrebbe dunque suggerito ai biancocelesti di affidarsi al suo assistito ma le società non hanno trovato l’intesa per lo stipendio del calciatore, ora di 4.5 milioni di euro all’anno. Per questo motivo e per volontà di mister Spalletti, che vuole avere più uomini possibile per continuare ad inseguire gli obiettivi stagionali, il calciatore rimarrà ai piedi del Vesuvio fino all’estate per poi liberarsi a parametro zero.

Olivera al Napoli/ Calciomercato: attesa per l'annuncio ufficiale, arriverà a giugno

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Uno dei reparti in cui il Napoli sembrava avere maggiormente bisogno di rinforzi nelle idee degli azzurri era il centrocampo dove tra i nomi più chiacchierati spicca quello di Nahitan Nandez, di proprietà del Cagliari. Accostato con insistenza anche alla Juventus, riguardo all’uruguaiano il presidente dei rossoblu Tommaso Giulini, a margine dell’Assemblea di Lega, ha spiegato: “Innanzitutto, ormai è una telenovela che va avanti da molte sessioni di mercato. Noi stiamo lottando per salvarci e vendere un giocatore così è complicato a tre giorni dalla fine. Stiamo parlando del giocatore più costoso della storia del Cagliari e comunque non abbiamo avuto richieste ufficiali. Non siamo interessati a contropartite tecniche anche perché dovremmo sostituirlo con un giocatore importante. Complicato che parta con così pochi giorni dalla fine del mercato.“

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Rinnovi per Fabian Ruiz e Meret, addio a Ghoulam e Malcuit

© RIPRODUZIONE RISERVATA