CALCIOMERCATO NAPOLI/ Giuntoli: “Parleremo con Mertens a fine anno”

In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli è alle prese con qualche manovra per tentare di sistemare l’organico in vista della seconda parte della stagione. Intanto però proseguono gli impegni ufficiali ed infatti ieri sera i partenopei hanno patito una cocente sconfitta al Maradona venendo eliminati in casa dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina ai tempi supplementari per 2 a 5. Prima dell’incontro il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli aveva però parlato a Sport Mediaset commentando la situazione del club.

Calciomercato Napoli/ Koulibaly: "C'erano molti club interessati, tra cui il PSG"

La squadra sta reagendo bene e ci sono dei motivi per guardare al futuro con entusiasmo. Ora siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam. Teniamo conto del bilancio e restiamo vigili per vedere se ci siano delle occasioni adatte a noi. Chi toglierei alla Fiorentina? Vlahovic. È fortissimo e può segnare in qualsiasi situazione.”

Ospina al Real Madrid?/ Calciomercato: il colombiano è in scadenza con il Napoli

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

In casa Napoli ci sono alcune siutazioni di calciomercato da sistemare come ad esempio il rinnovo di contratto di Dries Mertens. In merito al prolungamento del belga Giuntoli ha detto: “Ne parleremo a fine anno, adesso pensiamo al presente visto che siamo in difficoltà per i tanti assenti.” In scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, l’attaccante belga potrebbe accettare l’offerta del club volendo rimanere proprio al Napoli ed escludendo quindi altre destinazioni come ad esempio il Qatar.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Ag.Tuanzebe: "Non è un ripiego, ok se ADL lo vorrà tenere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA