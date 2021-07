CALCIOMERCATO NAPOLI/ Il City ci crede per Zielinski, Spalletti si tiene Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI, CITY A CACCIA DI ZIELINSKI

La dirigenza del Napoli ha diverse situazioni intricate da affrontare in questa finestra di calciomercato estivo. Tra le varie indiscrezioni emergenti nelle ultime ore non bisogna affatto sottovalutare l’interesse del Manchester City, e di altrib club della Premier League, nei confronti di Piotr Zielinksi. Il centrocampista polacco, che nella passata stagione ha collezionato 10 reti e 13 assist vincenti in ben 47 apparizioni complessive tra campionato e coppe, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 ed il patron De Laurentiis è tutt’altro che propenso a lasciarlo partire. Il valore del cartellino di Zielinski si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro ma i rumors più recenti rivelano che il City di mister Pep Guardiola starebbe seriamente pensando di formulare un’offerta congrua al Napoli nei prossimi giorni. Una situazione abbastanza intricata questa che potrebbe anche collegarsi alla permanenza o meno di un altro campione come Lorenzo Insigne.

Calciomercato Napoli/ Bloccato il giovane Kaio Jorge per il futuro

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPALLETTI SI TIENE INSIGNE

Uno dei casi più intricati da risolvere in casa Napoli in questi mesi di calciomercato riguarda il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne, accostato ad Inter, Milan e Lazio visto che il suo rapporto con i partenopei scadrà fra un anno, ovvero nel giugno del 2022. Presentato ufficialmente dal club, il nuovo allenatore Luciano Spalletti è parso avere solo parole d’elogio per Insigne su cui vorrebbe puntare nella sua squadra: “Sarebbe meglio parlare prima con il nostro capitano però siccome io ne parlo bene posso farlo anche qui. Con lui ho già parlato a telefono facendogli i complimenti dopo un gol fatto in Nazionale e mi farebbe piacere intraprendere il percorso con lui al mio fianco. Poi naturalmente ci sono altre situazioni nel calcio e quelle le andremo ad analizzare quando tornerà. È chiaro che gli si fanno i complimenti a lui, a Di Lorenzo per l’Europeo spettacolare fatto finora. Insigne ha fatto vedere più volte il suo marchio di fabbrica e qui si possono aggiungere anche i complimenti allo stesso Di Lorenzo, un calciatore completo, forte fisicamente, che si adatta a fare tutto di grande qualità. Si fanno i complimenti anche alla Nazionale, a Mancini per la squadra allestita che sembra una squadra di club. Non li ho mai visti allenare ma sono sicuro che molti allenamenti sono fatti per proporre un calcio offensivo. Anche se nell’ultima partita ci sono stati alcuni problemi perché la Spagna ha dimostrato con il suo palleggio di essere tra le prime al mondo.”

LEGGI ANCHE:

Koulibaly al PSG?/ Calciomercato news, arriva l'offerta ma il Napoli resisteCalciomercato Napoli/ Niente Besiktas, Spalletti si tiene Ounas!

© RIPRODUZIONE RISERVATA