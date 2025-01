CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, KVARATSHKELIA AD UN PASSO DALL’ADDIO

Sembrava tutto assurdo ma invece si sta concretizzando il passaggio di Kvaratshkelia al Paris Saint-Germain con il calciomercato Napoli che vuole chiudere nel minor tempo possibile per fiondarsi sugli acquisti e trovare un giusto sostituto per il georgiano. Manna è andato a Parigi per ultimare questa trattativa e colmare la distanza di circa 10 milioni di euro tra le due parti per il cartellino del calciatore che dovrebbe lasciare Napoli per una cifra intorno ai 75 milioni di euro. I bonus potrebbero essere decisivi in questo caso con i partenopei che dovrebbero “accontentarsi” di 70 milioni di euro più altri cinque in caso del raggiungimento di determinati obiettivi ancora sconosciuti. In tutto ciò, a Kvaratshkelia verrà fatto firmare un contratto da circa 11 milioni di euro a stagione che legherà l’esterno georgiano ai parigini per cinque anni con la speranza di colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Mbappé al Real Madrid.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DANILO VICINO ALLA RESCISSIONE CON LA JUVENTUS

Le strade tra Danilo e la Juventus sembravano essere divise già nei primi mesi di questa stagione ma, in queste ore, sta per diventare tutto ufficiale con il calciomercato Napoli che rimane vigile sulla situazione per consegnare ad Antonio Conte un rinforzo per la sua difesa. Il difensore brasiliano ha iniziato la sua stagione da capitano della Juventus ma il suo rapporto con Thiago Motta non è mai sbocciato e l’ex Bologna gli ha concesso poco minutaggio condito troppo spesso da grossolani errori dello stesso Danilo. In queste ore si sta definendo la rescissione del contratto con il Napoli pronto a far firmare un contratto al brasiliano da 2,5 milioni di euro a stagione fino a luglio 2026 con l’obiettivo di rappresentare il suo Brasile al Mondiale. L’idea di Conte è quella di utilizzarlo come terzino in caso di assenza di Di Lorenzo ma la sua duttilità potrebbe convincere il tecnico pugliese a tornare sulla sua tanto amata difesa a tre.