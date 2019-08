Calciomercato Napoli/ James Rodriguez vuole restare al Real Madrid? (Ultime Notizie)

Continuano a rimbalzare i soliti nomi per il calciomercato del Napoli, con James Rodriguez che dopo essere stato schierato titolare ieri sera con il Real Madrid, si sarebbe allontanato dal possibile passaggio in azzurro. In effetti le sue dichiarazioni al termine della partita sembrano frenare l’ipotesi di un trasferimento agli ordini di Carlo Ancelotti, che inevitabilmente prima della fine del mercato si aspetta dei rinforzi dalla società. Tra i rinforzi, quindi, potrebbe anche non esserci James Rodriguez, che dopo l’uno a uno contro il Valladolid ha postato un messaggio eloquente su Twitter, che per molti infatti ha preso le sembianze di una vera e propria dichiarazione d’amore e fedeltà all’attuale club: “Dopo tanto tempo torno al Bernabeu. È stata una sensazione unifica. Grazie ai tifosi per il sostegno. Continuano a lavorare per migliorare”.

Calciomercato Napoli News, i dubbi sollevati dal giornalista Carlo Alvino

Il giornalista sportivo Carlo Alvino, esperto di Napoli, ha fatto il punto sul calciomercato degli azzurri al termine della partita vinta al Franchi dai partenopei contro la Fiorentina: “Il Napoli ha sempre lanciato segnali negativi in merito ad una possibile cessione di Verdi. Sulle parole dell’agente di Hysaj in merito alla permanenza del suo assistito, dico che il calcio è bugia. Quindi bisogna attendere questa settimana che sarà molto importante. Lancio invece un interrogativo: ma siete così sicuri che Malcuit sia completamente fuori dal mercato del Napoli?”. Dai possibili arrivi alle possibili partenze: gli ultimi rumors in casa Napoli parlano dell’avvicinamento di Lorenzo Tonelli alla Fiorentina. Viola e azzurri sarebbero davvero ad un passo dall’accordo. Operazione che potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

