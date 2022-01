CALCIOMERCATO NAPOLI/ Mertens, Ospina, Juan Jesus e Malcuit in partenza

In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli sembra concentrato soprattuto sui prossimi rinnovi di contratto. Acquistato Axel Tuanzebe dal Manchester United, i partenopei devono ragionare sulle situazioni di diversi calciatori in scadenza a cominciare da Dries Mertens, il quale ha già ricevuto un’offerta importante dal Qatar ma che preferirebbe proseguire la sua avventura ai piedi del Vesuvio nonostante la proposta di rinnovo al ribasso presentatagli dalla società.

Chi non sembra affatto accettare le condizioni suggerite dal club è il portiere David Ospina, il quale lascerà gli azzurri a fine anno. L’esterno Faouzi Ghoulam, che aveva dichiarato “L’importante è rimanere nel cuore dei tifosi, come uomo prima che come calciatore. La mia vittoria, in carriera, è questa. Poi succederà quello che succederà, ma oggi devo dare una mano al Napoli e farò il massimo per riuscirci“, sembrava aver riacquistato fiducia nei giorni scorsi ma la sua posizione rimane in bilico mentre sono praticamente certi dell’addio pure Kevin Malcuit e Juan Jesus, recentemente protagonista di una polemica social insieme con il romanista Villar.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MOSSE DEI PARTENOPEI

Aspettando ulteriori novità dal calciomercato, quel che è certo è l’addio al Napoli di Lorenzo Insigne da luglio. Legatosi al Toronto FC, l’attaccante della Nazionale resterà con gli azzurri fino al termine della stagione e l’allenatore Luciano Spalletti lo ha elogiato dopo la gara di campionato vinta ieri contro la Sampdoria: “I tifosi del Napoli sanno valutare il comportamento di un calciatore, hanno avuto tanti anni per testare l’uomo Insigne. Per noi è un calciatore importante, anche oggi non avevamo grandi sostituzioni per il reparto offensivo ed averlo a disposizione da qui alla fine del campionato ci può dare una mano fondamentale.”

