Calciomercato Napoli news/ A centrocampo obiettivo Samardzic (Oggi 25 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: FUORI ELMAS, DENTRO SAMARDZIC?

Il calciomercato del Napoli ha subìto già un punto di svolta: il centrocampista macedone Eljif Elmas, infatti, è stato ceduto ai tedeschi del Lipsia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore capace di fare la differenza a gara in corso, ma che non è mai riuscito a scalare le gerarchie per ottenere un ruolo da titolare nella formazione partenopea. Il bottino ricavato dalla cessione di Elmas in Germania verrà reinvestito per rinforzare il centrocampo, con Lazar Samardzic che al momento sembrerebbe essere l’obiettivo numero uno dei partenopei. Il centrocampista dell’Udinese, che in estate era stato a un passo dal trasferimento all’Inter, è da tempo considerato in uscita dai friulani e viene visto dal Napoli come il sostituto ideale di Piotr Zielinski, il cui rinnovo del contratto, che scadrà nel 2024, con gli azzurri sembra essere sempre più lontano.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DIFESA DA PUNTELLARE

Il calciomercato del Napoli avrà risvolti anche nel reparto difensivo. Con Alessandro Zanoli prossimo alla cessione in prestito con Genoa, Frosinone, Verona e Salernitana su di lui, i partenopei devono trovare una nuova alternativa a Giovanni Di Lorenzo. L’obiettivo numero uno sembrerebbe essere Pasquale Mazzocchi, con il quale il club avrebbe già trovato l’intesa. In caso però le richieste della Salernitana dovessero essere troppo alte è probabile che i partenopei virino su Davide Faraoni del Verona, già seguito in estate.

Il club del presidente De Laurentiis potrebbe anche pensare di rinforzare il pacchetto arretrato con un difensore centrale, soprattutto in caso di addio di Leo Ostigard. In questo caso l’osservato numero uno è John Lucumi, anche se non sarà semplice convincere il Bologna a privarsi di uno dei proprio giocatori a gennaio quando i felsinei si trovano sorprendentemente a competere per un posto in Champions League per la prossima stagione sportiva.











