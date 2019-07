Calciomercato Napoli News/ Accordo con Mauro Icardi! (ultime notizie)

Il Napoli sembra pronto a un grande colpo di calciomercato. Secondo SportItalia infatti sarebbe stato trovato l’accordo con Mauro Icardi, con una bozza tirata giù e la questione dei diritti d’immagine ancora da risolvere. Come tutti sanno Aurelio De Laurentiis difficilmente lascia i diritti al calciatore stesso, ma spesso li tiene per sé, cosa che sarà difficile fare con Maurito. Mentre Wanda Nara insiste per la Juventus dall’altra parte c’è l’Inter che sembra più felice di vendere il suo bomber agli azzurri rispetto ai bianconeri come riporta sempre SportItalia. Alla fine però decisiva sarà la volontà del calciatore che al momento sembra ancora sognare di poter rimanere a Milano per giocare con la maglia dell’Inter.

Calciomercato Napoli News, occhi su Rafael Leao

Il calciomercato del Napoli si rivolge anche al futuro, con grande interesse per quelli che son i giovani talenti del calcio europeo. Tra questi c’è Rafael Leao centravanti portoghese del Lilla che sta facendo impazzire mezza europa. Il calciatore è stato insistentemente accostato all’Inter nel caso dovesse saltare l’affare che porta a Romelu Lukaku, in realtà nelle ultime ore però pare che il Napoli sia nettamente in vantaggio sui nerazzurri. Secondo RMC Sport pare che gli azzurri sarebbero in lizza per il giovane insieme a Everton, Valencia e Wolverhampton. Si parla di un’affare da circa 35 milioni di euro che potrebbe in un certo senso indirizzare il calciomercato della squadra partenopea.

