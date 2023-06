Calciomercato Napoli News/ Anche Martinez Quarta per la difesa, Osimhen va blindato (mercoledì 7 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DUE NOVITÀ PER IL POST KIM

Come noto, il calciomercato Napoli avrà il compito di sostituire Kim Min-Jae: il fenomenale sudcoreano andrà a giocare nel Manchester United e dunque partirà appena dopo aver vinto lo scudetto, da grande protagonista. Qualcosa in più sul prossimo centrale difensivo del Napoli si capirà con la nomina dell’allenatore, ma attenzione perché ovviamente qualche candidato esiste già e ne avevamo già parlato. Il grande sogno sarebbe Giorgio Scalvini, classe 2003 in forza all’Atalanta; tuttavia la conferma di Gian Piero Gasperini a Bergamo complica ancor più una trattativa tutt’altro che semplice, perché per il difensore c’è la fila e si parte da un prezzo che non è inferiore ai 40 milioni di euro.

Per questo motivo il Napoli valuta altre strade: dall’estero piace lo slovacco David Hancko, che ha vinto la Eredivisie con il Feyenoord e raggiunto i quarti di Europa League. Se invece Vincenzo Italiano dovesse essere il nuovo allenatore, il calciomercato Napoli potrebbe puntare su uno dei due centrali della Fiorentina: Nikola Milenkovic piace molto ma quest’anno Italiano non lo ha fatto giocare così spesso, dunque attenzione a un nome che viene menzionato molto meno e che è quello di Lucas Martinez Quarta. Alla fine potrebbe essere l’argentino a finire a Castelvolturno, ha solo un anno in più di Milenkovic e potrebbe fare comodo ai campioni d’Italia…

SI CERCA DI BLINDARE OSIMHEN

Il calciomercato Napoli deve poi fare i conti con un’altra potenziale cessione: Victor Osimhen è ambito da mezza Europa, in particolare piace molto in Inghilterra – non solo al Manchester United – ma su di lui ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che di fatto non ha sostituito Robert Lewandowski e dunque va alla ricerca di un grande attaccante cui affidare le chiavi del reparto offensivo. Osimhen ha appena vinto la classifica marcatori di Serie A con 26 gol: annata straordinaria la sua, e proprio per questo adesso il Napoli rischia di perderlo dovendo poi ricostruire il suo tridente con una prima punta degna di questo nome.

Aurelio De Laurentiis valuta il nigeriano 120 milioni di euro: difficile che qualcuno si presenti alla porta del Napoli con questa cifra, ma è chiaro che si tratta di un prezzo comunque abbassabile se dovesse arrivare l’occasione giusta. Ad ogni modo il presidente dei campioni d’Italia parte dal presupposto che la prossima stagione Osimhen faccia ancora parte della sua rosa: chiaramente, questa valutazione non può essere presa singolarmente ma deve essere accostata e eventuali acquisti e possibilità di cessione, comunque possiamo dire che il Napoli farà di tutto per trattenere il suo capocannoniere nella sessione estiva di calciomercato, poi scopriremo quello che succederà.











