Calciomercato Napoli News/ Ancora distanza con l’Inter per Icardi (Ultime notizie)

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe tingersi d’azzurro, con il pressing del Napoli che con il passare dei giorni si sta facendo sempre più insistente. Il sogno di calciomercato del club partenopeo potrebbe diventare realtà entro la chiusura delle trattative, nonostante al momento siano ancora molto ampie le distanze tra Inter e Napoli sulla valutazione economica del cartellino. L’attaccante argentino sembra comunque destinato a lasciare i nerazzurri, dal momento che ormai è evidentemente finito ai margini del progetto tecnico meneghino. La proposta degli azzurri, vicina ai sessanta milioni di euro, è quella che si avvicina di più alle pretese dell’Inter, nonostante i nerazzurri non siano ancora convinti. Il Napoli resta alla finestra e non esclude a priori l’ipotesi di un rilancio, anche se difficilmente inserirà nell’operazione un’eventuale contropartita tecnica. Attenzione però alla Juventus, che continua ad essere accostata al bomber argentino.

Calciomercato Napoli News, il punto di Ciro Venerato

Il giornalista sportivo Ciro Venerato ha parlato di calciomercato durante una delle ultime puntate a tema su Radio Sportiva. Il reporter si è così espresso sulle mosse in casa Napoli: “Mauro Icardi? Sicuramente è un giocatore importante che alla Juventus troverebbe una squadra vincente. Se i bianconeri però non riuscissero a prenderlo sarebbe da fessi non provarci per il Napoli o per la Roma, perché è un giocatore che sposta gli equilibri”. Per Venerato il mancato arrivo di James in azzurro è facilmente spiegabile: “Le parole di Zidane su James hanno il solo preciso effetto di far alzare il prezzo”, ha sentenziato. Per poi aggiungere: “Si vuole evitare il rischio mobbing e di motivare il giocatore nel caso potesse davvero poi non andare a Napoli”.

