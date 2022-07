CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Arrizabalaga e Broja dal Chelsea, Spalletti parla ai fan

Calciomercato Napoli news, contatti per Arrizabalaga e Broja del Chelsea

Il calciomercato estivo sta rivoluzionando l’organico del Napoli che ha ceduto nelle scorse ore anche il difensore senegalese Kalidou Koulibaly ai londinesi del Chelsea. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i partenopei starebbero però proseguendo il dialogo con gli inglesi poichè interessati a due calciatori in particolare: il portiere Kepa Arrizabalaga ed anche l’attaccante Armando Broja. L’affare concluso per il centrale potrebbe agevolare l’arrivo del ventisettenne e del ventenne ai piedi del Vesuvio.

Nello specifico, Arrizabalaga ha un contratto valido fino al giugno del 2025 e nella passata stagione ha subito dieci reti in 15 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie. Dal canto suo, Broja è invece legato ai britannici fino al 2026 e lo scorso anno ha segnato nove reti e fornito un assist vincente per i suoi compagni in prestito con la maglia del Southampton. Lo spagnolo e l’albanese hanno rispettivamente una valutazione da 10 e 22 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt.

Calciomercato Napoli news, le parole di mister Luciano Spalletti

“Buonasera a tutti, mamma mia quanti siete! Alcuni calciatori sono andati via e portano con sé delle cose, perché gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Insigne portano via tanto con sé. Ma altri ne sono arrivati e portano altro, portano entusiasmo, e altri ne arriveranno. Questo è il calcio. Quello che non deve andar via è il vostro supporto, il vostro entusiasmo. Quello non è sostituibile e non si può comparare. Restiamo uniti e forza Napoli!”

