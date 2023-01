CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Attesa per lo scambio Gollini-Sirigu ma occhio a Mannone

Calciomercato Napoli news, scambio vicino per Gollini e Sirigu

Il Napoli sembra essere vicino al completamento di un’operazione che riguarda i portieri in questi giorni della finestra di calciomercato invernale. I partenopei starebbero infatti trattando con la Fiorentina per scambiare Pierluigi Gollini, in arrivo appunto ai piedi del Vesuvio, con Salvatore Sirigu, che andrebbe dunque a giocare in Toscana. Nelle scorse ore, stando alle indiscrezioni emerse, pure l’Atalanta, proprietaria del cartellino di Gollini, avrebbe dato il via libera per il trasferimento e adesso si attende solamente l’ufficialità.

Calciomercato Napoli news, attenzione a Vito Mannone del Lorient

Per Sirigu quella con Gollini non si tratta però dell’unica possibilità di scambio che il Napoli può esplorare in questa sessione invernale di calciomercato. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, ai campani sarebbe stato proposto pure Vito Mannone, estremo difensore originario di Desio attualmente sotto contratto con il Lorient fino al 30 giugno del 2023 e quindi al termine della stagione attualmente in corso. I francesi gradirebbero poter puntare sul Campione d’ Europa già passato in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain ed avrebbero offerto il cartellino del trentaquattrenne pur di aggiudicarselo.

Calciomercato Napoli news, nel mirino sia Beto che Samardzic

Detto dei portieri, il Napoli potrebbe dialogare in chiave calciomercato con l’Udinese da qui al prossimo futuro. Gli azzurri del patron De Laurentiis, come riporta Tuttomercatoweb.com, avrebbero messo infatti nel mirino sia Beto che Lazar Samardzic ma queste due operazioni si preannunciano tutt’altro che semplici da portare a termine visto che per il brasiliano i friulani avrebbero già respinto una prima offerta dell’Everton.

