Calciomercato Napoli News/ Caccia all’erede di Kim: tre nomi sul tavolo (sabato 1 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE NORMAND IL PRIMO SULLA LISTA

Il calciomercato Napoli, dopo le uscite, inizia a muoversi anche sul fronte dei nuovi innesti. L’addio del pilastro difensivo Kim, passato al Bayern Monaco generando una ricca plusvalenza, ha aperto la caccia ad un sostituto all’altezza. In cima alla lista dei desideri c’è Robin Le Normand, gigante da un metro e ottantasette centimetri, uno dei pilastri della Real Sociedad che però viaggia infagottato in una clausola: ci vorrebbero una cinquantina di milioni di euro, i soldi incassati da Kim, ma la filosofia del club non è questa. E quindi: se non esisteranno margini di trattativa, Le Normand resterà una gran bel sogno di mezza estate, che intanto va cullato.

Ma le alternative non mancano: Ibrahima Konaté al Liverpool ha giocato non tantissimo ma spendere ad Anfield non è mica semplice e pure gli ingaggi da quelle parti sono notevoli. Però nel taccuino partenopeo il francese ci sta, al fianco di Max Kilman del Wolverhampton, un metro e novantatré dominanti non solo sui palloni alti, un inglese di origini ucraine che piaceva tanto a Giuntoli.

OSIMHEN, RINNOVO IN STAND-BY

Chi, invece, si trova in una situazione di stallo è Victor Osimhen visto che, nonostante le trattative, il suo contratto ancora non è stato rinnovato. Ovviamente le offerte per l’attaccante nigeriano non mancano e, in quest’ottica, potrebbe registrarsi un affondo del Bayern Monaco, da tempo sulle tracce del bomber. Senza dubbio la volontà del Napoli è quella di rinnovare ma, intanto, De Laurentiis ha fissato il prezzo del suo pupillo: per portarlo via dal “Maradona” occorrono 200 milioni di Euro.

In caso di addio di Victor Osimhen il club campano punterebbe deciso su Rasmus Hojlund, attaccante che l’Atalanta ha prelevato un anno fa dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro e lanciato con successo nel campionato italiano. Ora il suo prezzo sfiora i 50 milioni, ma il Napoli lo segue con attenzione e potrebbe tentare l’affondo.

