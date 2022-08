CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Chiusura vicina per Ruiz e Navas, il Lione pensa a Elmas

Calciomercato Napoli news, ci siamo per l’arrivo di Navas con Ruiz al PSG

I dirigenti del Napoli continuano a lavorare in quest’ultima parte della finestra di calciomercato estivo con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti per affrontare al meglio tutti gli impegni nel corso della stagione appena cominciata. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il club campano avrebbe raggiunto l’intesa con il Paris Saint-Germain per la cessione dello spagnolo Fabian Ruiz per un affare da 22 milioni di euro più bonus.

Completata quest’operazione gli azzurri si concentreranno sul tesseramento di Keylor Navas, in uscita proprio dal PSG: il portiere costaricense potrebbe rescindere il suo contratto ancora valido con i francesi all’inizio della prossima settimana una volta che si sarà accordato sulla buonuscita da ricevere visti gli anni contrattuali rimasti e anche qualche mensilità arretrata.

Nel frattempo il Napoli deve guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni e questa sessione estiva di calciomercato non fa eccezione. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l’Olympique Lione starebbe pensando al ventiduenne Eljif Elmas per rimpiazzare in maniera adeguata Paquetà, in procinto di passare al West Ham per 60 milioni di euro.

Difficile comunque che il Napoli si privi del macedone che ha anche speso delle parole importanti alla vigilia del turno di campionato nell’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli: “E’ un onore essere il capitano del Napoli, ringrazio il mister Spalletti per avermi scelto. Non so davvero cosa dire, è un’emozione. Voglio ringraziare i tifosi, quest’anno saranno sempre con noi e questo stadio deve essere bello come il nome che porta. Tutti i nuovi arrivati daranno una grande mano, sono fortissimi e dei bravi ragazzi.”

