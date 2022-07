CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ De Laurentiis: “Zero aperture per Dybala”, Politano-addio

Calciomercato Napoli news, Edo De Laurentiis parla di Dybala

Il tormentone di calciomercato relativo a Paulo Dybala sta coninvolgendo diverse squadre, compreso il Napoli. Nello specifico nelle scorse ore si è parlato molto dell’argentino dopo quanto dichiarato dal direttore sportivo Giuntoli, il quale aveva spiegato come il club partenopeo non fosse mai stato realmente interessato alla Joya, ed anche dopo le parole del vice presidente Edoardo De Laurentiis che sembrava in qualche modo lasciare uno spiraglio aperto avendo affermato: “Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite.”

Interpellato da Canale 21, il dirigente ha poi chiarito: “Speranze per l’arrivo di Dybala? Io non ho detto niente, mi sono rimesso soltanto alle parole che ha detto ieri Giuntoli. Non c’è stata nessuna apertura, qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal Napoli. Dobbiamo rendere questa rosa competitiva e basta, chi verrà verrà per essere pronto a dare al Napoli il 100%.” Intanto però i rumors proseguono e l’agente Ramadani starebbe valutando l’opzione Napoli così come quella relativa al Milan aspettando novità dall’Inter.

Calciomercato Napoli news, Valencia interessato a Politano

Oltre ai possibili nuovi innesti in entrata, in casa Napoli si pensa anche a sfoltire la rosa lasciando partire quei calciatori che non rientrano nei piani di allenatore e società o che comunque vorrebbero magari trovare maggior spazio in campo nel corso della stagione. Questo potrebbe essere il caso di Matteo Politano, accostato al Valencia di mister Gennaro Gattuso. Stando a quanto emerso, gli azzurri non hanno intenzione di svendere il calciatore che potrebbe incontrare i vertici societari tramite il suo agente nelle prossime ore.

