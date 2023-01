CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Domani visite per Gollini, Giuntoli: “Tutto ok per Kvara”

Calciomercato Napoli news, ecco Gollini in arrivo e addio a Sirigu

La giornata di domani dovrebbe essere decisiva per il calciomercato invernale del Napoli con l’addio di un giocatore e l’innesto di un altro per quel ruolo. Il portiere Campione d’Europa Salvatore Sirigu dovrebbe infatti lasciare i campani per trasferirsi alla Fiorentina da cui arriverà invece Pierluigi Gollini, il quale conclude in questo modo il prestito in Toscana con il benestare dell’Atalanta, proprietaria del suo cartellino. Le visite mediche di rito per i due estremi difensori dovrebbero appunto svolgeri domani e l’ufficialità dei trasferimenti potrebbe già arrivare entro la serata di lunedì.

Calciomercato Napoli news, il ds Giuntoli parla di Kvaratskhelia

Il Napoli sta facendo faville in questa stagione anche grazie al rendimento offerto da Khvicha Kvaratskhelia, georgiano che gli azzurri non hanno certo intenzione di perdere in fase di calciomercato. Per questo motivo nei giorni scorsi si era parlato di un rinnovo con adeguamento di stipendio per Kvara ed al riguardo si è espresso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, interpellato da DAZN prima della sfida poi vinta in casa della Salernitana: “I punti di penalizzazione inflitti alla Juventus? Non mi permetto di dare giudizi. Noi dobbiamo pensare alla partita di oggi contro la Salernitana, che sarà molto difficile: dobbiamo pensare al nostro quotidiano. Siamo ancora arrabbiati per l’esclusione dalla Coppa Italia ma andiamo avanti, cercando di fare una buona partita questa sera. Kvaratskhelia? Non c’è bisogno di un rinnovo: ha un contratto lungo e siamo molto sereni. Adesso è il momento di pensare al campionato e alla partita di oggi: siamo concentrati sul quotidiano”.

Calciomercato Napoli news, rinnovi complicati per Zielinski e Lozano

Nel frattempo il Napoli pensa anche a qualche situazione interna in questa finestra invernale di calciomercato. I dirigenti del club partenopeo ragionano infatti sui rinnovi dei contratti di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano, entrambi in scadenza a giugno del 2024 e dunque al termine della prossima stagione. Tuttavia, secondo quanto emerso, i campani stanno proponendo dei prolungamenti con stipendi al ribasso rispetto a quelli attuali, aspetto questo che potrebbe non essere ben accolto da tutti i giocatori spingendoli a guardarsi attorno ascoltando eventuali proposte di altri club.

